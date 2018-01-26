Пакет с ребенком нашли на улице Ставропольской в областной столице в ночь на 12 января. Ребенок был еще жив, его отвезли в больницу, где позже он скончался. Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело.
Как стало известно "КП в Самаре", преступление могла совершить 31-летняя уроженка Азербайджана. По информации правоохранителей, подозреваемая проживает в многоэтажке, рядом с которой нашли малыша. Задержали горе-мамашу сотрудники уголовного розыска. После допроса ее отпустили.
Но это не значит, что к женщине не осталось претензий. Теперь она находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
39-летний житель нашей губернии пытался зарегистрироваться в аэропорту на рейс Самара — Стамбул
Об этом сообщили в администрации со ссылкой на Центр занятости населения
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Квалификационный матч третьего тура на Евро-2018 состоится 21 марта.
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