Пакет с ребенком нашли на улице Ставропольской в областной столице в ночь на 12 января. Ребенок был еще жив, его отвезли в больницу, где позже он скончался. Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело.

Как стало известно "КП в Самаре ", преступление могла совершить 31-летняя уроженка Азербайджана. По информации правоохранителей, подозреваемая проживает в многоэтажке, рядом с которой нашли малыша. Задержали горе-мамашу сотрудники уголовного розыска. После допроса ее отпустили.

Но это не значит, что к женщине не осталось претензий. Теперь она находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.