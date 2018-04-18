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18 апреля 2018
12:47:15

В Самаре нашли мертвого крокодила

17 апреля в Куйбышевском районе Самары неожиданно нашли труп экзотической для наших широт рептилии. Крокодила обнаружила местная жительница прямо у порога. Сюрприз поджидал ее рано утром, сообщает КП-Самара.

Мертвую рептилию притащила ей с помойки собака. По словам женщины, у крокодила была печальная судьба.

По имеющейся информации, хозяин рептилии отдал земноводного на передержку своему брату. Вероятнее всего, мужчина ушел в запой и забыл про нового питомца. Животное могло остаться без еды и воды.

Когда мужчина обнаружил крокодила было уже поздно. И он выбросил останки рептилии на помойку, где их и нашел пес.

- Остается теперь сумочку из крокодильей кожи сделать, - шутит хозяйка четырехлапого добытчика, немного оправившаяся от шока при виде неожиданного подарка.




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