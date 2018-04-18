17 апреля в Куйбышевском районе Самары неожиданно нашли труп экзотической для наших широт рептилии. Крокодила обнаружила местная жительница прямо у порога. Сюрприз поджидал ее рано утром, сообщает КП-Самара.
Мертвую рептилию притащила ей с помойки собака. По словам женщины, у крокодила была печальная судьба.
По имеющейся информации, хозяин рептилии отдал земноводного на передержку своему брату. Вероятнее всего, мужчина ушел в запой и забыл про нового питомца. Животное могло остаться без еды и воды.
Когда мужчина обнаружил крокодила было уже поздно. И он выбросил останки рептилии на помойку, где их и нашел пес.
- Остается теперь сумочку из крокодильей кожи сделать, - шутит хозяйка четырехлапого добытчика, немного оправившаяся от шока при виде неожиданного подарка.
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