По данным полицейских губернии, в одной из квартир шестнадцатиэтажки на улице Георгия Димитрова при проведении ремонтных работ взорвался газовый баллон. На место сразу же прибыли сотрудники оперативных служб и эвакуировали 70 жителей.
Пострадавших оказалось трое: двоим медицинскую помощь медики оказали на месте, еще один пострадавший госпитализирован. К ликвидации последствий ЧП было привлечено 89 сотрудников МЧС и 28 ед. техники. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В больнице находятся двое рабочих с ожогами
Житель Похвистнево бродил по улицам в футболке и трико
Его планируют запустить во втором квартале этого года
Елена Фролова «покинула компанию по личным мотивам»,
ДТП произошло сегодня около 2 часов ночи на 78 км автодороги «Подъезд к Оренбургу».
Его употребление повышает риск развития рака пищевода
Самарская природоохранная прокуратура провела проверку информации из интернета