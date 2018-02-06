По данным полицейских губернии, в одной из квартир шестнадцатиэтажки на улице Георгия Димитрова при проведении ремонтных работ взорвался газовый баллон. На место сразу же прибыли сотрудники оперативных служб и эвакуировали 70 жителей.

Пострадавших оказалось трое: двоим медицинскую помощь медики оказали на месте, еще один пострадавший госпитализирован. К ликвидации последствий ЧП было привлечено 89 сотрудников МЧС и 28 ед. техники. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.