Обвиняемый – анестезиолог-реаниматолог частной стоматологической клиники ООО «Практик-Самара», напомнили в прокуратуре.

В июле прошлого года медик грубо нарушил технику интубации при проведении обезболивания не достигшему 5-летнего возраста ребенку и причинил малолетнему пациенту повреждения трахеи, повлекшие его смерть.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.