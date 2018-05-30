Обвиняемый – анестезиолог-реаниматолог частной стоматологической клиники ООО «Практик-Самара», напомнили в прокуратуре.
В июле прошлого года медик грубо нарушил технику интубации при проведении обезболивания не достигшему 5-летнего возраста ребенку и причинил малолетнему пациенту повреждения трахеи, повлекшие его смерть.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
Повышение на 8-10% ожидается уже нынешним летом из-за вступления в силу «закона Яровой»
Специально для этого депутаты областного парламента соберутся на внеочередное заседание
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