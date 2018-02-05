С 5 по 8 февраля педагоги из городов и районов губернии, в том числе, из Тольятти, будут соревноваться за звание победителя, чтобы получить право представить наш регион на всероссийском конкурсе.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, сегодня участники испытаний представят на суд жюри свою «Визитную карточку», затем конкурсантам предстоят учебные занятия в незнакомых классах, на четверг назначено состязание «Педагогический совет».
Ожидается, что в этот же день, 8 февраля, члены жюри назовут «пятёрку» победителей.
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