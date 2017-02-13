Около часа ночи загорелись несколько строительных вагончиков на территории Радиоцентра, где ведется стройка объекта. По данным МЧС Самарской области, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

На месте работали шесть единиц техники и два пожарных расчета, они сумели ликвидировать возгорание в течение часа. Пострадавших нет. Сейчас в причинах ЧП разбираются дознаватели.