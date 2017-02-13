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13 февраля 2017
09:47:32

В Самаре на строительстве стадиона для ЧМ-2018 сегодня вспыхнул пожар

Около часа ночи загорелись несколько строительных вагончиков на территории Радиоцентра, где ведется стройка объекта. По данным МЧС Самарской области, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

На месте работали шесть единиц техники и два пожарных расчета, они сумели ликвидировать возгорание в течение часа. Пострадавших нет. Сейчас в причинах ЧП разбираются дознаватели. 




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