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26 декабря 2016
09:32:05

В Самаре из-за траура отменена репетиция светового шоу

Его должны запустить завтра на площади Куйбышева. Как уже сообщала наша радиостанция, ежедневно с 27 по 31 декабря с 18:00 до 22:00 зрителей будет удивлять красочная праздничная программа.

И хотя сегодняшнюю репетицию пришлось отменить, праздничное шоу «Полетели в Новый год» должно состояться. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кстати, в Окружном Доме офицеров в Самаре организовали уголок памяти погибшим в авиакатастрофе в Сочи. Со вчерашнего дня люди несут туда цветы.




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