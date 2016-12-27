Десятилетний мальчик переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора в районе дома № 28 по Московскому шоссе. Дело было накануне утром.

Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на школьника и скрылся. Пострадавший самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где ему поставили диагноз «закрытая травма живота».

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Самара ведет розыск скрывшегося водителя и просит очевидцев ДТП обратиться в отделение розыска 6 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самара по адресу: ул. Московское шоссе, 126 «А», кабинет № 8 или сообщить по телефону: 8-9276-44-18-88, 951-91-21.