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27 декабря 2016
10:55:06

В Самаре ищут водителя, который бросил на дороге сбитого им ребенка

Десятилетний мальчик переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора в районе дома № 28 по Московскому шоссе. Дело было накануне утром.

Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на школьника и скрылся. Пострадавший самостоятельно обратился  в лечебное учреждение, где ему поставили диагноз «закрытая травма живота».

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Самара ведет розыск скрывшегося водителя и просит  очевидцев  ДТП обратиться в отделение розыска 6 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самара по адресу: ул. Московское шоссе, 126 «А», кабинет № 8  или сообщить по телефону: 8-9276-44-18-88, 951-91-21.




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