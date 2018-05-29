ДТП произошло накануне около 8 вечера. Как сообщает группа «Спасение 24», на перекрестке столкнулись KIA Cerato и Audi, после чего последняя оказалась на пешеходном переходе.

В тот момент там находились мужчина и женщина, по предварительным данным, супружеская пара. Оба получили травмы и были госпитализированы. В обстоятельства ЧП разбирается полиция.

Фото: «Спасение 24»