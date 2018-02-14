Блокбастер студии Marvel выйдет на экраны страны 11, а не 3 мая, как планировалось ранее. Об этом сообщает российское отделение The Walt Disney Company. Причины, по которым лента братьев Руссо выйдет в России на неделю позже, чем в США, не сообщаются.

В последнее время перенос иностранных фильмов становится все более частым поводом для новостей. Как правило, это связано с прокатом российского кино, но какой именно фильм помешал третьим «Мстителям», пока непонятно.