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14 февраля 2018
12:29:19

В России перенесли премьеру третьих «Мстителей»

Блокбастер студии Marvel выйдет на экраны страны 11, а не 3 мая, как планировалось ранее. Об этом сообщает российское отделение The Walt Disney Company. Причины, по которым лента братьев Руссо выйдет в России на неделю позже, чем в США, не сообщаются.

В последнее время перенос иностранных фильмов становится все более частым поводом для новостей. Как правило, это связано с прокатом российского кино, но какой именно фильм помешал третьим «Мстителям», пока непонятно.




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