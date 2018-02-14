Народная мудрость гласит, что сани к зиме нужно готовить летом, а значит планировать насыщенный отпуск лучше всего перед мартовским таянием снегов. Жителям Самары и Тольятти, планирующим летом отдохнуть в Турции или Греции, турагенты советуют начинать поиск путевок , пока отели предлагают большой выбор вариантов размещения по выгодным ценам.

Манящая Турция неизменно востребована

Ситуация, которая в прошлом году сложилась вокруг «горящих» путевок в Турцию, неприятно удивила многих россиян. Дело в том, что желающих понежиться на золотых песках Средиземного моря оказалось слишком много, а потому интересных ценовых предложений в сезон практически не было. Многим туристам пришлось пересматривать планы или довольствоваться самыми доступными вариантами проживания, которые предлагались по высоким ценам.

Туроператоры уверены, что повышенный спрос на туры в Турцию будет наблюдаться на протяжении всего летнего сезона и в этом году. А это значит, что рассчитывать на «горящие» предложения не стоит — лучше заказывать путевки заранее, пока действуют акции раннего бронирования. Представители Ассоциации туроператоров России уверяют, что на данный момент скидки на путевки в Турцию колеблются в пределах 40-60 %, но количество выгодных предложений постоянно сокращается, поскольку акции раннего бронирования стартовали еще 1 ноября 2017 года, и немало туров уже раскупили. Средняя цена стандартного турпакета пока составляет около 20 тыс. рублей на человека, но в преддверии сезона стоимость может увеличиться как минимум в полтора-два раза.

Вместе с тем, туристам важно понимать, что свои предложения пока представили не все туристические операторы, в частности пока не поступили прайсы от крупнейшего игрока рынка PEGAS Touristik. Поэтому у желающих гарантировать для себя комфортный отдых есть шансы соотнести отпускные предпочтения с финансовыми желаниями и приобрести путевку с выгодой.

Греция становится доступнее

Предложения по раннему бронированию представляют и греческие отели, раскинувшиеся на побережьях Средиземного и Эгейского морей. Отдых в Греции становится доступнее не только благодаря снижению цен на туры, но и возможности оплатить отпускные развлечения в рассрочку, что является комфортным финансовым решением. Крупную сумму собрать всегда сложнее, а внесение нескольких платежей в течение трех-четырех месяцев не бьет по семейному бюджету и создает положительный психологический настрой.

Практически все туроператоры предлагают идентичные условия оплаты туров в Грецию в рассрочку:

25 % от общей стоимости необходимо внести в течение трехдневного срока после оформления заявки — для подтверждения брони;

еще 25 % просят оплатить в течение 3 месяцев с момента бронирования, но не позднее 30 апреля;

остальную сумму необходимо погасить за 21 календарный день до начала путешествия.

Что касается скидок на туры, то они колеблются в пределах 40 % от стандартной сезонной стоимости. Но ввиду того, что на греческих курортах предпочитают отдыхать европейцы, в преддверии сезона свободных мест в отелях может попросту не остаться, поэтому применимо к Греции услуга раннего бронирования позволяет не только сэкономить, но и гарантировать возможность пребывания на выбранном курорте.

Недостатком ранней подготовки к отпускному периоду является высокая вероятность переноса дат поездки, связанная с особенностями формирования полетных листов. Если вылеты в Турцию из Самары и Тольятти осуществляются каждый день, то перелеты в Грецию часто выполняют один-два раза в неделю. Это влечет необходимость проведения процедуры повторного бронирования, при которой сохраняется вероятность изменения условий и места размещения.