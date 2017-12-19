Авторская группа проекта "Нам Дорог гороД" намерена создать пункты приема сортированных отходов, чтобы неравнодушные к экологии люди могли сделать свой вклад в чистоту города. На первом этапе запланировано открыть десять пунктов в Тольятти и Самаре, где будут установлены контейнеры с различной маркировкой для разных типов отходов - для стекла, металла, бумажных, пластиковых и иного мусора.

Возможен вариант, когда устанавливается один или несколько контейнеров для совместного сбора нескольких видов вторичных материальных ресурсов. Кроме того, разделенные населением компоненты ТБО могут собираться через специализированные пункты, что также является вариантом раздельного сбора. В дальнейшем сеть контейнеров будет расширяться

Необходимость своего проекта молодые инициаторы подкрепляют цифрами. Одна тонна раздельно собранных компонентов отходов спасает 13 деревьев, сохраняет 2,58 барреля нефти, экономит 4100 кВт/ч электроэнергии, бережет 32 литра воды. Решив узнать, сколько мусора может выбрасывать семья, провели исследование.

В течение двух недель одна семья из трех человек собирала мусор в четыре пакета (стекло, бумага, пластик и пищевые отходы). В итоге было собрано стекла 4,2 кг, бумаги и картона 1,5 кг, пластика 2,5 кг и 6 кг пищевых отходов. Исходя из этих цифр, инициаторы проекта рассчитали, сколько бы мусора скопилось у семей нашего города за год. В случае переработки и вторичного использования стекла, бумаги, картона и пластика за один год на полигоне не оказалось бы 27 117 000 кг отходов.

Как отметили в администрации Тольятти, новый проект призван еще больше привлечь внимание горожан к экологическому состоянию города, а также избежать лишних затрат для дополнительной сортировки мусора перед его переработкой.