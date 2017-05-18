Самара, Тольятти, Жигулевск и Сызрань отмечены как города, опасные для геев, сообщает Сититраффик .

Издание ссылается на данные социологов из Лаборатории исследований сексуальности (ЛИС) - они создали карту насилия против ЛГБТ в России.

Авторы проекта собрали данные о преступлениях против ЛГБТ из публикаций в федеральных и региональных СМИ за 5 лет - с 2011 по 2016гг., зарегистрированные в электронной базе данных наиболее авторитетных периодических источников информации о России Интегрум.

Преступления разделены на три категории: 1- убийства; 2 - насилие (побои, избиения, оскорбления); 3 - хищения (вымогательство, кража, грабеж и т.п.).