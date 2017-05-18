Самара, Тольятти, Жигулевск и Сызрань отмечены как города, опасные для геев, сообщает Сититраффик.
Издание ссылается на данные социологов из Лаборатории исследований сексуальности (ЛИС) - они создали карту насилия против ЛГБТ в России.
Авторы проекта собрали данные о преступлениях против ЛГБТ из публикаций в федеральных и региональных СМИ за 5 лет - с 2011 по 2016гг., зарегистрированные в электронной базе данных наиболее авторитетных периодических источников информации о России Интегрум.
Преступления разделены на три категории: 1- убийства; 2 - насилие (побои, избиения, оскорбления); 3 - хищения (вымогательство, кража, грабеж и т.п.).
и претендует на звание самого прохладного за последние 37 лет...
Время чисто мужских развлечений, вкусной еды, отвязного фана и запредельного драйва...
Они уже побывали на месте — за Дворцом спорта «Волгарь», и оценили масштабы разрушения...
И судя по всему, нового переноса срока гидравлических испытаний не будет...
Также девочек называли Элизабет, Паола, Джулия и Ирис...
Пострадали не менее 18 человек...
Выделение участка под строительство намечено на май-июнь этого года...