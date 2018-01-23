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23 января 2018
11:54:26

В Самаре этим летом заработает система «Умный вокзал»

Она будет отвечать за комфортное пребывание болельщиков ЧМ-2018 и просто путешественников.  Автоматизированный диспетчерский центр позволит круглосуточно контролировать работу основных систем жизнеобеспечения: вентиляция, кондиционирование, освещение, отопление и увлажненность воздуха. Это особенно важно в связи с ожидаемым ростом пассажиропотока во время проведения мундиаля.

В настоящий момент системой «Умный вокзал» оснащено порядка 35 вокзальных комплексов Дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД»). На железнодорожных вокзалах Тюмень, Анапа, Сочи, Адлер, Казань, пяти московских вокзалах и некоторых других установлены датчики, передающие информацию о составе и температуре воздуха, освещенности, а также датчики движения и подачи воды. При отклонении показателей система в автоматическом режиме оперативно приводит показатели к нормативным. Подобные технологии позволяют, с одной стороны, экономить ресурсы, а с другой – исключить человеческий фактор в оперативной работе.

Напомним, проект «Умный вокзал» впервые внедрен на железнодорожном вокзале Анапа более 10 лет назад. Вначале были установлены солнечные батареи, которые и по сей день позволяют вокзальному комплексу экономить до 25% электроэнергии. Затем накопленную солнечную энергию стали применять в тепловых насосах, полностью обеспечив, тем самым, потребность в отоплении или охлаждении всего вокзала. «Умная» система использования альтернативных источников энергии позволила вокзалу стать практически автономным от городских энергоносителей.

Система «Умный вокзал» в дальнейшем будет внедряться на всех вокзалах ОАО «РЖД», прошедших масштабную реставрацию.




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