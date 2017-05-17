Смертельное ДТП произошло сегодня около 7 утра.
Как следует из материалов ГИБДД, мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем "УРАЛ", двигался в крайнем левом ряду по проспекту Кирова. Напротив дома №31 он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода - девочку 2003 года рождения, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходном переходу. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Пор данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Фото ГУ МВД Самарской области
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