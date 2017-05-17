слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
17 мая 2017
09:43:25

В Самаре девочка погибла под колесами автокрана по дороге в школу

Смертельное ДТП произошло сегодня около 7 утра.

Как следует из материалов ГИБДД, мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем "УРАЛ", двигался в крайнем левом ряду по проспекту Кирова. Напротив дома №31 он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода - девочку 2003 года рождения, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходном переходу. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Пор данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото ГУ МВД Самарской области




Последние новости Тольятти

17 мая
14:50
В Тольятти состоится шахматный турнир семейных команд

Его проведут в ближайшие выходыне в помещение СДЮСШОР №4 "Шахматы"

17 мая
14:49
"ВКонтакте" разослала своим украинским пользователям инструкцию по разблокировке соцсети

Для этого есть несколько способов.

17 мая
14:45
В отдельный батальон ДПС ГИБДД Тольятти набирают сотрудников

На службу приглашаются граждане РФ в возрасте до 35 лет

17 мая
14:40
В Словении заговорили о Тольятти

В посольстве этой страны в Москве проходил «День Тольятти»

17 мая
13:40
Морская соль может стать опасной для здоровья

Пластик, который попадает океан, возвращается обратно с продуктами, которые мы употребляем в пищу.

17 мая
13:36
В Тольятти снова состоится «Ресторанный день»

Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея проведет его уже в 7 раз

17 мая
13:15
Чиновник из регионального Минзрава снова едет встречаться с тольяттинцами

Все свои вопросы и претензии по качеству получения или оказания медицинских услуг в городе вы сможете озвучить 23 мая


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+