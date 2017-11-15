Обратившийся к несущим службу дорожным полицейским мужчина сообщил, что в его автомобиле находится супруга, у которой начались роды. Опасаясь, что самостоятельно им не удастся доехать вовремя из-за пробки, мужчина попросил посодействовать в этом сотрудников Госавтоинспекции.

Включив проблесковые маячки, экипаж выдвинулся в сторону роддома, сопровождая автомобиль с будущей мамой. Как сообщили в областном главке, история закончилась благополучно. Беременную своевременно доставили в больницу, где ей вовремя оказали необходимую врачебную помощь. У счастливого отца родился сын.

Сотрудники Госавтоинспекции желают маме и ее малышу здоровья и счастья.