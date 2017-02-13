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13 февраля 2017
16:46:43

В Самаре автоледи хладнокровно переехала собаку

В интернете появилось видео с жуткими кадрами. Предположительно водиель специально переезжает на своем авто дворовую собаку и после этого продолжает движение.

Видео жестокого наезда на дворнягу возмутило жителей Самары. Запись с камер видеонаблюдения публиковали в Сети сотрудники одной из организаций в здании по адресу Южный проезд, 100. На видео четко видно, как автоледи и ее пассажирка оставили животное умирать на дороге. «Машина двигалась с небольшой скоростью, случайным наезд назвать сложно», – говорят зоозащитники, которые уже ищут жестокую даму, чтобы призвать к ответу.

Самарцы, выложившие видео в Сеть утверждают, что наезд дама совершила 5 января, однако на записи видна дата 29 декабря.  В подписи к видео авторы указали, кто был за рулем машины – директор одной из фирм по производству жалюзи и ее пассажирка – представитель общественной организации из Башкирии.

- Мы сами в шоке. Наш директор очень жесткая дама, очень резкая, - подтвердила происшествие сотрудница фирмы Ольга. - Погибшая собака была всеобщей любимицей, мы звали ее Бусинкой, Варежкой, Малышкой. Очень добрая и безобидная дворняжка.

Ольга рассказала также, что всего на производственной базе в Южном проезде жили семь собак, теперь их осталось шесть. Всех их на средства сотрудников местных организаций стерилизовали, привили от бешенства. За собаками следили, подкармливали. Когда за животными приезжала служба отлова, собак "отстояли", убедили, что они безопасны и могут жить на базе.

- Видимо наш директор была сильно не в духе, на нее это очень похоже, - отмечают ее подчиненные.

Сама «героиня» ролика находится в отпуске до 20 февраля, с журналистами общаться не желает.

- Оставить ее жестокий поступок без внимания нельзя, - считает директор самарского приюта для животных «Надежда» Амаль Баева. Сейчас зоозащитники пытаются поговорить и призвать женщину к ответу и собираются подавать на нее заявление в полицию.

Как пояснили «МК-Поволжье» в городском ГИБДД произошедшее, нельзя отнести к ДТП. Автоледи невозможно упрекнуть и в том, что она покинула место аварии.




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