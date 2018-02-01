Сообщение о пожаре в МЧС получили накануне около 7 вечера, сообщает группа «Спасение». На место были направлены также 9 спецмашин. Площадь возгорания составила 150 кв. м.
Полностью справиться с огнем удалось в 21:37, о пострадавших не сообщается. Причина пожара тоже пока не известна. Ее установят дознаватели, которые также определят сумму нанесенного ущерба.
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