Сообщение о пожаре в МЧС получили накануне около 7 вечера, сообщает группа «Спасение». На место были направлены также 9 спецмашин. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

Полностью справиться с огнем удалось в 21:37, о пострадавших не сообщается. Причина пожара тоже пока не известна. Ее установят дознаватели, которые также определят сумму нанесенного ущерба.