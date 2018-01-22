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22 января 2018
14:13:05

В Самае вспыхнул ТЦ "Амбар"

На месте работают экстренные службы, городские спасатели.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:27.
Пожар охватил 120 квадратных метров. Общая площадь здания 600 кв. м. Задымление на всех этажах.
Было сформировано три отделения ГДЗС (газодымозащитников), сообщает группа "Спасение".

По предварительным данным, в здании размещается склад макулатуры. Людей в нем не было.
Пожару присвоен второй ранг сложности.

Фото: группа "Спасение"




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