Они прибыли в Москву из Италии накануне. Мощи одного из самых почитаемых святых в христианском мире будут находиться в Храме Христа Спасителя в ковчеге с пуленепробиваемым стеклом полтора месяца. Меры безопасности возле храма усилены - каждый день здесь будут дежурить более тысячи бойцов Росгвардии, сообщает агентство ТАСС.
Для паломников, которые приедут поклониться мощам, даже выпустили инструкцию. Мощи Николая Чудотворца, точнее его левое ребро, останутся в главном российском храме до 12 июля. А затем их перевезут в Санкт-Петербург, где они будут находиться до конца месяца. Подобные святыни вызывают ажиотаж у верующих.
Так в 2011, когда в Россию привезли пояс Богородицы, люди проводили в очереди больше суток. За месяц с небольшим святыне поклонились около трёх миллионов человек. О принесении мощей в Россию патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск договорились больше года назад. За все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали этого итальянского города.
Источник ТАСС
По информации ЕДДС, они ожидаются ночью 23 мая
В полиции региона левушку объявили в розыск
Продолжается активная работа по взысканию административных штрафов
Это связано с проходящим в городе ремонтом дорог
Парню грозит уголовное дело
Авария произошла сегодня утром на Жигморе
Речь идёт о нарушении покоя граждан, в том числе при проведении ремонтных работ.