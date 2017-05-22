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22 мая 2017
07:45:26

В Россию впервые привезли мощи Николая Чудотворца

Они прибыли в Москву из Италии накануне. Мощи одного из самых почитаемых святых в христианском мире будут находиться в Храме Христа Спасителя в ковчеге с пуленепробиваемым стеклом полтора месяца. Меры безопасности возле храма усилены - каждый день здесь будут дежурить более тысячи бойцов Росгвардии, сообщает агентство ТАСС.

Для паломников, которые приедут поклониться мощам, даже выпустили инструкцию. Мощи Николая Чудотворца, точнее его левое ребро, останутся в главном российском храме до 12 июля. А затем их перевезут в Санкт-Петербург, где они будут находиться до конца месяца. Подобные святыни вызывают ажиотаж у верующих.

Так в 2011, когда в Россию привезли пояс Богородицы, люди проводили в очереди больше суток. За месяц с небольшим святыне поклонились около трёх миллионов человек. О принесении мощей в Россию патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск договорились больше года назад. За все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали этого итальянского города.

Источник ТАСС




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