Свыше 1200 человек примут участие в Армейских международных играх, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Они пройдут с 29 июля по 12 августа на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний. Участие в стартах подтвердили команды из 28 стран и наблюдатели из семи государств.

Отмечается, что уже приступили к подготовке к выступлению команды из Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, ЮАР.