Свыше 1200 человек примут участие в Армейских международных играх, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Они пройдут с 29 июля по 12 августа на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний. Участие в стартах подтвердили команды из 28 стран и наблюдатели из семи государств.
Отмечается, что уже приступили к подготовке к выступлению команды из Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, ЮАР.
Международный аэропорт продолжает совершенствовать инклюзивную среду
Накануне на 310 км дороги Самара - Оренбург столкнулись два автомобиля
Прибывшая скорая увезла малышку в больницу, но накануне ребенок скончался
Он сообщил, что по улице Матросова движется Приора, водитель которой, предположительно пьян.
В болгарском Пловдиве накануне завершились соревнования по академической гребле
Международный валютный фонд подтвердил сегодня свой апрельский прогноз
В Поволжье по вине циклона вероятность грозовых дождей пока повышенная