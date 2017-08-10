Создатели готовы предоставить свои услуги тем, кто не может самостоятельно закончить отношения.

Клиентам предлагают написать историю своих отношений, а психологи подготовят прощальное письмо и дадут рекомендации о том, как справиться с разрывом и начать новую жизнь.

Кроме того, сервис обещает помощь в организации переезда в случае необходимости.