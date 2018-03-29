Действие происходит в 2045 году: мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS - огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание.
Все его огромное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо». Этим фильмом режиссер напоминает зрителю о том, как важно проживать свою жизнь в реальном, а не виртуальном мире.
Именно с него началась череда проверок, которые охватят весь город в ближайшие 2 недели
На этом настояла Самарская межрайонная природоохранная прокуратура
Каждый желающий может рассказать о дорожной проблеме в своем населенном пункте
Они будут задействованы при создании новых моделей LADA.
Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы «Агора»
По предварительным данным, женщина приземлилась в сугроб и получила множественные травмы
Об этом сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов