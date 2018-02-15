В соответствии с методическими рекомендациями, ученики могут услышать ту же версию о «помощи братскому народу», которой придерживалась советская пропаганда в конце прошлого века. Как известно, в ходе афганской войны за 9 лет погибли 15 тысяч человек только с советской стороны.
По словам свидетелей тех событий, власть отнеслась к людям, пережившим конфликт, как к «расходному материалу». Однако на «уроках мужества», как говорится в сценарии, главная цель — воспитать патриотизм на примерах «отважных людей, прошедших войну в Афганистане».
Источник Эхо Москвы
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