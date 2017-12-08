С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Соответствующее письмо он направил главе Минобрнауки Ольге Васильевой. По словам Чернышова, в настоящее время дети получают недостаточно знаний о правилах дорожного движения и потому нередко становятся участниками ДТП.

Депутат отметил, что с января по сентябрь нынешнего года в России произошло 12 тысяч ДТП с участием несовершеннолетних, в которых погибли более 500 детей. Опрос ВЦИОМ показал, что большинство жителей России (73%) считают необходимым изучение ПДД школьниками, особенно в начальных классах.