слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
08 декабря 2017
12:07:52

В российских школах могут ввести уроки безопасности на дорогах

С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Соответствующее письмо он направил главе Минобрнауки Ольге Васильевой. По словам Чернышова, в настоящее время дети получают недостаточно знаний о правилах дорожного движения и потому нередко становятся участниками ДТП.

Депутат отметил, что с января по сентябрь нынешнего года в России произошло 12 тысяч ДТП с участием несовершеннолетних, в которых погибли более 500 детей. Опрос ВЦИОМ показал, что большинство жителей России (73%) считают необходимым изучение ПДД школьниками, особенно в начальных классах.

Источник RT




Последние новости Тольятти

08 декабря
13:40
Виталий Милонов предлагает ограничить продажи новогодних елок

Альтернатива — живые елки в горшках

08 декабря
13:40
Виталий Милонов предлагает ограничить продажи новогодних елок

Альтернатива — живые елки в горшках

08 декабря
12:40
До конца года ГИБДД Тольятти три раза проведет операцию «Маяк»

Она проводится для того, чтобы научить наших водителей уважать автомобили со спецсигналами

08 декабря
12:09
Тольяттинские таксисты присоединятся к всероссийскому бойкоту «Яндекс-такси»

На «Ютубе» появился ролик, который призывает таксистов не работать с агрегатором

08 декабря
11:36
Полноценно очищать улицы от снега в Тольятти по-прежнему мешают частные автомобили

Владельцы бросают их на обочинах дорог, и спецмашины, которые работают ночью, вынуждены оставлять неубранными целые участки

08 декабря
11:29
Минздрав хочет разделить продукты питания на «здоровые» и не очень

Для этого ведомство предлагает наклеивать на них знаки отличия

08 декабря
10:51
В Тольятти нужно построить автомобильный путепровод через железнодорожный переезд на ул. Коммунистическая

С таким предложением депутаты городской Думы обратились в «РЖД».


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+