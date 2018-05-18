Соответствующий профстандарт разработала Торгово-промышленная палата. Эксперты будут проводить служебные проверки, выявлять коррупционные риски и контролировать проведение сделок и тендеров.

В Минтруде заявили, что только в 2017 году общий объём штрафов на предприятиях за взятки превысил один миллиард рублей. В палате сочли, что бизнесу выгоднее соблюдать закон, нежели платить многомиллионные штрафы.