Кроме того, их больше не будут продавать подросткам младше 18 лет. Нормативные документы планируется подготовить в феврале 2018 года, пишут "Известия". Источник газеты в правительстве добавил, что в рамках проекта "ЗОЖ" предполагается ужесточить и правила оборота алкоголя. Будут приняты ценовые меры и введены дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции.

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн считает, что нужно запретить продавать алкоголь лицам младше 21 года и вообще вывести торговлю спиртными напитками из шаговой доступности в крупные алкомаркеты, а также постепенно повышать цены. Помимо этого он предлагает запретить торговать спиртным в выходные, чтобы желающие выпить шли в бары и рестораны.

Если продолжать тему здорового образа жизни, то авторы проекта планируют перевести россиян на более здоровое питание - в основном, с помощью информационной работы. До конца года планируется отобрать 30 производителей продуктов, которые будут размещать на своих упаковках отличительные знаки и информационные сообщения, например, данные о количестве соли и сахара. Система добровольной маркировки продуктов будет предусматривать проверку на соответствия определенным требованиям, которое будет определять комиссия.