Работали специалисты Роскачества, Россельхознадзора и Роспотребнадзора, которые исследовали творог, молоко и сливочное масл.

По итогам проверок надзорные органы подготовят план действий по повышению качества молочной продукции на прилавках. В аккредитованных лабораториях тестирования проходили по десятку параметров качества и безопасности, и касались тех молочных категорий, которые по данным аналитических агентств пользуются наибольшей популярностью у потребителей: проверку прошли творог 9%, молоко 3,2%, сливочное масло 72,5% жирности. Программа испытаний была сформирована с учетом данных контрольно-надзорных органов по выявленным нарушениям в продукции.

В исследовании приняли участие около 250 федеральных и региональных брендов. Была проанализирована практически вся полка трех изучаемых товаров: 90 торговых марок молока, 73 образца творога и 82 бренда сливочного масла.

В совокупности, исследование охватило торговые марки, доля которых составляет более 70% рынка каждой из трех исследуемых категорий. Закупки товаров проводились в розничных сетях, традиционных торговых точках и фирменных магазинах производителей в десятках городов по всей стране.

Молочную продукцию проверяли на соответствие обязательным требованиям, включая расширенную группу антибиотиков, микробиологические показатели, в том числе, наличие кишечной палочки, дрожжей, плесени, а также на фактическое содержание жира, соответствие заявленной информации на этикетке. Важный вектор исследования – проверка на предмет фальсификации молочной продукции растительными жирами.

Кроме того, экспертами изучено наличие в питьевом молоке сухого молока. Важно отметить, что сегодня в поддерживающем перечне к техническому регламенту (ТР ТС) отсутствует методика исследования сухого молока в готовой продукции несмотря на то, что его наличие не допускается в пастеризованном молоке. Тем не менее, показатель был включен в программу испытаний как справочный для объективного мониторинга ситуации на рынке и проверки самой методики.

Результаты первого всероссийского исследования молочной продукции показали, что 72 бренда молока из 90, 53 сливочного масла из 82 соответствуют обязательным требованиям. Наименее благополучной категорией стал творог – здесь соответствующими всем требованиям являются лишь 28 торговых марок из 73. Товары с нарушениями (разного уровня серьезности) в категории сливочное масло в целом занимают 25,59% рынка в натуральном выражении, в категории молоко пастеризованное - 20,54%, в категории творог – 34,7%.

Фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 брендах молока, 6 творога и 10 сливочного масла. (13,56% в натуральном выражении в категории масло сливочное, 1,43% в категории творог, 11,5% в категории молоко пастеризованное).

По итогам испытаний, превышения микробиологических показателей (в том числе дрожжи, плесень, общая бактериальная обсемененность, кишечная палочка) были обнаружены лабораториями контрольно-надзорных органов в 5 из 90 торговых марок молока, в 22 из 73 брендов творога и в 8 из 82 сливочного масла. Подобные результаты могли явиться следствием, как низкого качества исходного сырья, так и нарушения санитарного состояния производства или несоблюдения условий хранения продукции на любом из этапов товаропроводящей цепи, и являются существенной отраслевой проблемой.

Важной составляющей исследования стала проверка молочных продуктов на наличие антибиотиков: превышение количества антибактериальных веществ над разрешенным уровнем было обнаружено в 5 брендах молока, 9 творога и 2 сливочного масла, составляющих 0,4% в натуральном выражении в категории масло сливочное, 12,13% в категории творог, 1,04% в категории молоко пастеризованное. Причинами являются несоблюдение требований к сырью или невозможность осуществления входного контроля молока высокоточными длительными методами в отношении каждой поступающей партии.

Сухое молоко обнаружено в 25 брендах молока из 90. Сличение результатов исследований на содержание сухого молока лабораторий сразу двух контрольно-надзорных органов подтверждают воспроизводимость и достоверность метода в отношении пастеризованного молока, а также необходимость его введения в технический регламент для обязательного использования в пастеризованном молоке. Правда, в отношении ультрапастеризованного и стерилизованного молока оценка эффективности данной методики у экспертов пока неоднозначна, что требует ее доработки.

Необходимо отметить, что не выявлено ни одной пробы молочной продукции, не соответствующей требованиям по наличию патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий. Содержание токсичных элементов: свинца, кадмия, ртути, мышьяка, железа и меди (в масле сливочном), пестицидов, микотоксинов и меламина ни в одном образце не превысило нормируемых техническими регламентами значений. Также не выявлено ни одного образца с превышением нормативных значений радиологических показателей: цезия-137 и стронция-90.

«Совместная работа по исполнению поручения Правительства позволила нам сделать точные и объективные выводы в отношении реальной ситуации на рынке самых популярных молочных товаров, выявить основные отраслевые проблемы и наметить пути их решения. Самого пристального внимания требуют условия хранения продукции на всей товаропроводящей цепи. Необходимо устранить выявленные пробелы, в том числе, в части несовершенства ряда методик. Мы также уверены, что результатом исследования станет скорейшее обеление рынка от тех, кто фальсифицирует молочную продукцию жирами немолочного происхождения», - сказал руководитель Роскачества Максим Протасов.