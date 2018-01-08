Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в Правила противопожарного режима, которые среди прочего запрещают выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов

В обновленных правилах отводится особое значение защите от огня охранных зон железных дорог, а также территорий, прилегающих к автодорогам. В документе говорится, что во время движения поездов и машин на дорогах не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички.

Изменения призваны повысить уровень безопасности на участках, прилегающих к дорогам и населенным пунктам, пишет «Сноб ». Как будут искать, к примеру, того, кто выбросить окурок из окна скоростного поезда, не сообщается.