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08 января 2018
16:47:36

В России запретили выбрасывать окурки из окон машин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в Правила противопожарного режима, которые среди прочего запрещают выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов

В обновленных правилах отводится особое значение защите от огня охранных зон железных дорог, а также территорий, прилегающих к автодорогам. В документе говорится, что во время движения поездов и машин на дорогах не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички.

Изменения призваны повысить уровень безопасности на участках, прилегающих к дорогам и населенным пунктам, пишет «Сноб». Как будут искать, к примеру, того, кто выбросить окурок из окна скоростного поезда, не сообщается.




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