Об этом заявил бывший руководитель Министерства финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он отметил, что еще в 2016 году власти впервые нарушили свои обязательства перед пожилыми людьми и не провели индексацию пенсий для всех получателей, а сейчас Госдума и правительство обсуждают вопрос об ограничении выплат работающим пенсионерам.

За последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП, пишет МК . В актуальных ценах это примерно 2,5 трлн рублей в год. По подсчётам Кудрина, для выплаты пенсий властям придётся полностью отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство дорог.

Выход из сложившейся ситуации Кудрин видит в повышении пенсионного возраста – «закрыть дыру» за счёт других источников, например, повышения налогов, не удастся. По его мнению, продолжительность жизни у населения заметно увеличилась, кроме того, сейчас пенсионеры в 60 лет чувствуют себя так же, как раньше в 50.

Он также отметил, что в остальных странах сотрудники при выходе на пенсию получают порядка 60% своего заработка, из которых 40% обеспечивает государство. В России же выход на пенсию означает, что гражданин может рассчитывать на 34% от заработной платы. «Выход на пенсию сейчас означает резкое — в три раза — снижение качества жизни… А если не повысить пенсионный возраст, то даже этот уровень мы не удержим и сможем платить людям лишь 25-27% от заработка», — предупредил эксперт.