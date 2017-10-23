Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов провел заседание оргкомитета по проведению Года экологии. Факты, приведенные на встрече, шокируют. Ежегодно в российские реки попадают более 10 миллионов тонн различных загрязняющих веществ.

Наиболее тревожная ситуация складывается в бассейне Волги. Главными источниками загрязнения являются промышленные предприятия, а также бытовой мусор. Принято решение до 2025 года выделить на оздоровление реки 260 миллиардов рублей. Для сравнения: это больше, чем стоимость Керченского моста.

На первом этапе предусматривается проведение мониторинга источников негативного воздействия во всех 17 субъектах, расположенных в Волжском бассейне. А главное в федеральной программе "Оздоровления Волги" — строительство новых локальных очистных сооружений при промышленных предприятиях и усовершенствование системы фильтрации сточных вод при крупных водоканалах.