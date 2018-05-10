Об этом сообщает пресс-служба "Почты России". В каждой из марок представлены сборные, выступающие в одной группе, с изображением национальных флагов. Также на марках присутствуют официальная символика мундиаля и игровые эпизоды из матчей.

Продукция выпущена АО "Марка", номинальная цена - 40 рублей. Каждая марка издана тиражом 440 тысяч экземпляров. Также в дополнении к маркам изданы конверты первого дня и штемпель специального гашения для всех городов, где пройдут матчи мирового первенства.

Фото: pochta.ru