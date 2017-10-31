Документ подписал президент Владимир Путин. За нарушение придётся платить от полутора до 2,5 тысяч рублей. Норма касается не только пешеходов, но и велосипедистов, которые пользуются преимуществом в движении. Прежде сумма штрафа составляла полторы тысячи рублей.
Источник Эхо Москвы
Об этом сообщил глава Министерства спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
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