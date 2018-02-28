Как рассказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева, увеличение произойдет за счет медицинских, педагогических, инженерных и айтишных специальностей. Она отметила, что в целом будет гарантировано 57% бюджетных мест.
Глава Минобрнауки также сообщила, что в России в скором времени появится возможность взять образовательный кредит. Сейчас завершаются все работы по правовой базе, и в ближайшее время ведомство намерено выйти на соглашение с банками.
Источник Интерфакс
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