Как рассказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева, увеличение произойдет за счет медицинских, педагогических, инженерных и айтишных специальностей. Она отметила, что в целом будет гарантировано 57% бюджетных мест.

Глава Минобрнауки также сообщила, что в России в скором времени появится возможность взять образовательный кредит. Сейчас завершаются все работы по правовой базе, и в ближайшее время ведомство намерено выйти на соглашение с банками.