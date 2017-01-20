Речь идет о Кубке Конфедераций-2017 и Чемпионате мира по футболу-2018.

Серебряная монета номиналом три рубля выпущена тиражом в десять тысяч штук, а золотая монета номиналом 50 рублей - тиражом в пять тысяч штук. На оборотной стороне обеих монет расположено рельефное изображение Кубка Конфедераций на фоне российского фольклорного орнамента. Внизу по окружности - надпись "Кубок конфедераций FIFA 2017".

Кроме того, ЦБ выпустил инвестиционные монеты: серебряная номиналом три рубля и золотая номиналом 50 рублей, посвященные первенству мира. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Кубка мира, справа - надпись "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России".

Тираж серебряной монеты - до 300 тысяч штук, а золотой - до 100 тысяч штук.