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20 января 2017
07:14:59

В России выпустили памятные монеты, посвященные двум футбольным турнирам

Речь идет о Кубке Конфедераций-2017 и Чемпионате мира по футболу-2018.

Серебряная монета номиналом три рубля выпущена тиражом в десять тысяч штук, а золотая монета номиналом 50 рублей - тиражом в пять тысяч штук. На оборотной стороне обеих монет расположено рельефное изображение Кубка Конфедераций на фоне российского фольклорного орнамента. Внизу по окружности - надпись "Кубок конфедераций FIFA 2017".

Кроме того, ЦБ выпустил инвестиционные монеты: серебряная номиналом три рубля и золотая номиналом 50 рублей, посвященные первенству мира. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Кубка мира, справа - надпись "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России".

Тираж серебряной монеты - до 300 тысяч штук, а золотой - до 100 тысяч штук.




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