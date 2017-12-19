Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2018 году межбюджетных трансфертов субъектам Федерации. Об этом сообщает сайт кабинета министров.

«Региональные социальные доплаты к пенсии (далее – доплаты) выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Федерации, где этот пенсионер проживает», — говорится в документе.

Трансферы получат 13 регионов на общую сумму 7 миллиардов 85,7 миллионов рублей. Общая численность получателей доплат составит около 424,6 тысячи человек. Средний размер доплат — от 2351,4 до 8414,2 рублей.

18 декабря Пенсионный фонд России заявил, что в стране нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности.