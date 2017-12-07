Об этом говорится в проекте программы «Цифровая экономика». Впрочем, источники РБК в рабочей группе, которая занимается документом, говорят, что этот проект еще будет дорабатываться. Речь идет об устройствах из так называемого «интернета вещей» – это холодильники, машины и другие бытовые приборы, которые могут подключаться к интернету.
По мере роста этого сегмента рынка может возникать все больше конфликтов и сбоев при подключении подобных аппаратов, — пояснил один из членов рабочей группы. Кто будет выдавать идентификаторы, пока не уточняется.
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