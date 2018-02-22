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22 февраля 2018
07:28:28

В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра

Теперь автомобилисты обязаны иметь не только знак аварийной остановки, но и аптечку. Кроме того, новый регламент запрещает эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля. При использовании шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития предлагает ужесточить наказание за фиктивный техосмотр. Операторов, разрешивших эксплуатацию не прошедших техосмотр автомобилей, предлагают штрафовать на 10 тысяч рублей. Водителей машин, не прошедших ТО, предлагают наказывать штрафами в размере 800 рублей.

Источник РИА Новости




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