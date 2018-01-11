У населения, в том числе тольяттинского, они были очень популярны. Но соответствующие изменения, внесенные в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», заставят скорректировать привычки. Нововведение действует с января этого года.



Теперь производство, торговый оборот и хранение алкогольной продукции, содержащей тонизирующие компоненты и этиловый спирт в объеме менее 15% готовой продукции, возможны только в том случае, если она предназначается на экспорт за пределы Российской Федерации.



Энергетиками обычно называют безалкогольные и слабоалкогольные газированные напитки, содержащие различные тонизирующие биологически активные вещества – кофеин, экстракты гуараны, женьшеня, мате, аминокислоту таурин, алкалоиды какао теобромин и теофиллин, а также витамины и углеводы, напоминают в горадмнистрации. Производители напитков утверждают, что они оказывают стимулирующее действие на организм, повышая физическую и умственную работоспособность.



Между тем их вред доказан Всемирной организацией здравоохранения. Рост потребления энергетических напитков в мире представляет опасность для здоровья населения, в особенности для молодежи. Такой вывод сделали специалисты из европейского регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам проведенного ими масштабного исследования, посвященного изучению последствий настоящего «энергетического» бума, накрывшего развитые страны в последнее десятилетие. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Frontiers in Public Health».



Увлекаясь энергетиком, можно получить интоксикацию кофеином, которая приводит к учащению сердцебиения, повышению артериального давления, тошноте, рвоте, конвульсиям, психозу и в редких случаях – даже к смерти. Хотя уровень концентрации кофеина в некоторых марках кофе выше, чем в банке энергетика, кофе, в отличие от напитка, обычно пьют медленно и горячим, что снижает риск кофеиновой интоксикации.

Особенно опасно регулярное воздействие высоких доз кофеина для детей и подростков. Оно вызывает неврологические и сердечно-сосудистые нарушения, депрессию, снижение когнитивных способностей, а также приводит к формированию зависимости и вообще к склонности к рискованному поведению, ведущему в свою очередь к наркомании и алкоголизму.



Согласно данным Европейского агентства по безопасности продуктов питания, около 70 процентов молодежи в возрасте от 18 до 29 лет употребляют энергетики в смеси с алкоголем. И последствия от такой комбинации, как демонстрируют результаты многочисленных исследований, оказываются куда хуже, чем от алкоголя самого по себе. Это связано с противоположно направленным действием составляющих коктейля: энергетики оказывают стимулирующее воздействие на нервную систему, а алкоголь – угнетающее. Что и приводит к тому, что люди перестают контролировать количество выпитого, так как кофеин до поры до времени маскирует степень опьянения, и выпивают значительно больше обычного. А это ведет к алкогольным отравлениям.



Кроме того, выявлена несомненная связь между такими коктейлями и резким возрастанием у пьющего желания «пуститься во все тяжкие» – случаями сексуального насилия, различных ранений и аварий, драками, употреблением наркотиков, суицидом и так далее.



Остается добавить, что в настоящее время энергетики полностью запрещены в Дании, Турции, Норвегии, Уругвае и Исландии, а также в некоторых штатах США, среди которых: Вашингтон, Юта, Оклахома и Мичиган. В большинстве стран Евросоюза, где энергетики пока не запрещены, законодатели озаботились введением ограничений на их продажу, в первую очередь несовершеннолетним. Так, в Швеции не разрешена продажа таких напитков детям и подросткам младше 15 лет, а некоторые их виды можно купить только в аптеке.