Его подписал закон Владимир Путин. Новая мера пресечения пополнила Уголовный кодекс РФ. Запрет определённых действий будет избирать суд для подозреваемого, если невозможно определить более мягкую меру.
Согласно документу, подследственному могут запретить в конкретное время покидать дом, пользоваться интернетом, отправлять и получать почту, управлять автомобилем или другим транспортом, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения.
Источник Эхо Москвы
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