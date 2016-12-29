«Парижскими двуногими» назвал французских художников официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, "реагировать на подобные гадости для нормального человека унизительно". С критикой сатирического издания выступили и в министерстве иностранных дел.
В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем «инстаграмме» написал, что карикатуры «Шарли эбдо» не имеют никакого отношения к свободе прессы.
В свежем номере еженедельника было опубликовано несколько издевательских картинок, связанных с воскресным крушением самолета Минобороны и убийством посла России в Турции Андрей Карлова.
Источник Маяк
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