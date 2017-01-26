Минздрав исключил дополнительное финансирование по настоянию Минфина.

Выделения средств на эти цели не предусматривается вплоть до 2020 года. Об этом говорится в плане по реализации государственной стратегии противодействия вирусу иммунодефицита человека, который Минздрав отправил в правительство. Копия документа оказалась в распоряжении РБК. Чиновники отмечают, что профинансировать выполнение плана должны регионы и ведомства, ответственные за его реализацию.

В предыдущей версии проекта Минздрав указал, что для достижения целевых показателей требуется ежегодно 17,5 миллиардов рублей дополнительных бюджетных денег. Это могло позволить в течение четырех лет охватить специальной терапией всех пациентов с ВИЧ, стоящих на учете в СПИД-центрах, и увеличить до 35% долю населения, ежегодно проходящего тест на ВИЧ. Однако Минфин не согласовал выделение 70 миллиардов, поскольку эти средства не заложены в федеральном бюджете на 2017–2019 годы.

Проект плана по противодействию ВИЧ еще будет обсуждаться в правительстве, поэтому эксперты надеются, что у Минздрава еще есть шанс отстоять необходимую сумму.