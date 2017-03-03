Произойдет это уже через 3-4 года, сообщает НСН.
Сейчас в Государственном научно-исследовательском институте особо чистых препаратов завершаются доклинические испытания. Причем, медики заявили, что им удается лечить заболевания даже на поздних стадиях.
В основе лекарства молекула, которая синтезируется всеми типами клеток. Это означает, что препарат будет эффективен для всех видов опухолей.
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