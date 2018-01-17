Об этом предупреждают производители. Больше всего - до 35% - вырастут цены на относительно недорогую продукцию. Причиной стал прошлогодний неурожай винограда в Старом Свете. Представители ряда компаний рассказали, что европейские производители вина уже начали уведомлять российских импортёров об увеличении отпускных цен.