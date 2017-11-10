Согласно новой редакции КОАП, вступающей сегодня в силу, водители, не уступившие дорогу пешеходам или велосипедистам, будут штрафоваться на 1500 — 2500 рублей.
Ранее норма предусматривала только 1500 рублей штрафа.
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