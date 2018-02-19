Правительство РФ внесло поправки в правила, сообщает "Российская газета". Издание отмечает, что отсутствие аптечки, тонированные фары и незаконный тюнинг теперь не позволят автовладельцу пройти техосмотр. Также машину не допустят к эксплуатации, если у нее нет, например, усилителя рулевого управления.
Не допускается подтекание жидкостей из системы гидроусилителя руля. В документе прописано время, которое отводится на техосмотр той или иной категории транспортных средств. Для легковушек и грузовиков это время осталось неизмененным – 30 минут.
Для автобусов время проверки увеличилось на 5-7 минут. Новые правила техосмотра предусматривают проверку дополнительных параметров для эвакуаторов, грузоподъемников, цистерн и даже транспорта для коммунальных служб и содержания дорог.
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