А контроль над ним вернут Госавтоинспекции. Соответствующие законопроекты уже подготовлены – сообщил глава ГИБДД Михаил Черников. Сейчас контроль за операторами техосмотра проводит Российский союз автостраховщиков.

Главный автоинспектор констатировал, что автобусы, перевозящие людей, часто находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, а иногда и выполняют перевозки после ДТП. Их осмотр предполагается проводить два раза в год. Также, по словам Черникова, законопроект будет включать себя широкий перечень нововведений, включая фото и видео-фиксацию техосмотра "с подключением ГЛОНАСС".