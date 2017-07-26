Об этом сообщил журналистам замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в рамках семинара по реализации проектов формирования комфортной городской среды, который проходит в Краснодаре. По его словам, соответствующие законодательные изменения будут приняты до конца года.
Чибис уточнил, что наиболее жёстко будут наказаны после внесения изменений собственники нежилых помещений, "потому что это вопрос безопасности людей".
В Санкт-Петербурге в июле было возбуждено уголовное дело после проседания перекрытий в жилом доме в Петроградском районе. В результате случившегося около 20 человек были эвакуированы из здания. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения правил безопасности при ведении работ в ходе капремонта одной из квартир.
Источник Маяк
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