Право на взыскание долгов с частных заемщиков уже получили 26 специализированных компаний – коллекторских агентств. Их реестр впервые опубликовала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Самарских фирм в нем пока нет.

Компании, попавшие в список, должны иметь активы в размере не менее 10 млн рублей и полис страхования гражданской ответственности. Особые требования предъявляются к учредителям, руководителям и иным сотрудникам коллекторских агентств. Лицензирование таких организаций Правительство России в конце минувшего года делегировало ФССП.

Кроме того, с 1 января вступают в силу стандарты взаимодействия коллекторов с частными заемщиками. В день представители взыскателя вправе один раз позвонить должнику, отправить два SMS, электронных письма, телеграммы или голосовых сообщения. Причем делать это можно только с 8 часов утра до 22 вечера в будни и с 9 до 20 в нерабочие дни.

В ходе устного диалога и в сообщениях запрещается оказывать даже на самого злостного заемщика психологическое давление, унижая его достоинство, угрожать физической расправой, убийством или повреждением имущества, применять иные опасные методы, а также вводить в заблуждение относительно «последствий неисполнения обязательства, возможности применения мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования».

Кроме того, как сообщает Агентство правовой информации, в любое время должник вправе направить в банк или коллектору специальное заявление с полным запретом ему звонить, писать и иным образом беспокоить либо предложить вести переговоры с адвокатом.

Любые два нарушения таких ограничений в течение года или один грубый проступок (повлекший причинение вреда жизни, здоровью или имуществу должника или иных лиц) караются исключением коллекторского агентства из реестра. Такая компания, ее учредители и руководители не смогут продолжить профессиональную деятельность в течение ближайших трех лет.

Справка

По данным Банка России, задолженность частных заемщиков по кредитам по состоянию на 1 декабря составила 10,8 трлн рублей, в том числе 883 млрд (8,2 процента) – просроченная. За минувший год эти показатели практически не изменились.

Ежемесячно российские суды рассматривают около 230 тысяч исков о взыскании задолженности по кредитам и займам, 99 процентов из них в среднем на 308 тысяч рублей удовлетворяется. Почти половина таких дел разрешается в бесспорном порядке – путем выдачи судебного приказа.