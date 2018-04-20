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20 апреля 2018
10:57:04

В России увеличат сразу нескольких госпошлин

Правительство России одобрило проект закона об изменении с 800 до 1,5 тысяч рублей суммы, которую нужно заплатить за регистрацию транспортных средств. Об этом говорится на сайте кабмина. Также одобрено увеличение госпошлины за получение национального водительского удостоверения – с 2 до 3 тысяч рублей.

Помимо этого, правительство поддержало идею увеличить сборы за выдачу загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации. Услуга обойдется россиянам в 5 тысяч рублей вместо нынешних 3,5 тысяч.

В кабмине пришли к выводу, что увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.

Источник Маяк




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